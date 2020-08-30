«Челси» предложил за голкипера «Ренна» € 20 млн

«Челси» собирается купить вратаря «Ренна» Эдуара Менди, сообщает Goal.
Первое предложение лондонского клуба было отклонено. Во второй раз «Челси» предложил «Ренну» € 20 млн. Французский клуб ещё не ответил лондонцам.
В прошлом сезоне Менди провёл во всех турнирах 33 матча, пропустил 31 гол.
Ранее «Челси» на официальном сайте объявил о переходе защитника Тьяго Силвы. Сообщается, что контракт рассчитан до конца сезона-2020/2021 с опцией продления ещё на год. До этого «Пари Сен-Жермен» официально объявил об уходе Тьяго Силвы по окончании контракта.
35-летний защитник перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции и результативными действиями не отметился.
- 30 августа 2020
-
00:44
-
00:24
-
00:23
-
00:08
- 29 августа 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:46
-
23:29
-
23:15
-
23:12
-
22:57
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:23
-
22:14
-
22:10
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:47
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
21:10
-
21:04
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:46