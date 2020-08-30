«Челси» предложил за голкипера «Ренна» € 20 млн

«Челси» собирается купить вратаря «Ренна» Эдуара Менди, сообщает Goal.

Первое предложение лондонского клуба было отклонено. Во второй раз «Челси» предложил «Ренну» € 20 млн. Французский клуб ещё не ответил лондонцам.

В прошлом сезоне Менди провёл во всех турнирах 33 матча, пропустил 31 гол.

Ранее «Челси» на официальном сайте объявил о переходе защитника Тьяго Силвы. Сообщается, что контракт рассчитан до конца сезона-2020/2021 с опцией продления ещё на год. До этого «Пари Сен-Жермен» официально объявил об уходе Тьяго Силвы по окончании контракта.



35-летний защитник перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции и результативными действиями не отметился.