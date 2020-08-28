«Челси» объявил о переходе Тьяго Силвы

Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о переходе защитника Тьяго Силвы. Сообщается, что контракт рассчитан до конца сезона-2020/2021 с опцией продления ещё на год.
«Я счастлив присоединиться к „Челси“ и стать частью невероятной команды Фрэнка Лэмпарда в следующем сезоне. Я здесь, чтобы бороться за титулы. Скоро увидимся, фанаты „Челси“. С нетерпением жду своего выхода на „Стэмфорд Бридж“, — прокомментировал Силва.
Вчера, 27 августа, «Пари Сен-Жермен» официально объявил об уходе Тьяго Силвы по окончании контракта.
35-летний защитник перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции и результативными действиями не отметился.
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