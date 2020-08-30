Жоржиньо Вейналдум является приоритетной трансферной целью Кумана

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум является приоритетной трансферной целью главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана, сообщает журналист Никола Шира в своём «твиттере».

Сообщается, что «Ливерпуль» в ближайшее время хочет купить хавбека мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантару и продать Вейналдума. В услугах Жоржиньо заинтересован лично новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.

Вейналдум является воспитанником роттердамской «Спарты». Игрок перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» летом 2016 года. Он выступал под руководством Кумана в национальной команде Нидерландов с 2018 года.

В сезоне-2019/2020 Вейналдум провёл на поле 47 матчей во всех турнирах на клубом уровне и записал в свой актив 6 забитых мячей.