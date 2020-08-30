Трошечкин: нам нужно понять, в чём проблема, и с новыми силами вступить в футбольную осень

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с «Ротором» (1:1).

«Недовольны результатом. Домашний матч с соперником, который рядом в турнирной таблице, надо выигрывать. Тем более давно не побеждали дома. Считаю, мы полностью переиграли «Ротор», но, к сожалению, пропустили глупый гол и не смогли реализовать все свои моменты.



После перерыва перестроились, вдобавок соперник подсел. Во втором тайме мы полностью доминировали, хотя и в первом смотрелись лучше. Создали больше моментов, а они забили гол, в первый раз дойдя до ворот.



Был плотный график. Нужно собраться с мыслями. Понять, в чём проблема, и уже с новыми силами вступить в футбольную осень», — цитирует Трошечкина пресс-служба клуба.