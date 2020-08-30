Хван Ин Бём: в «Рубине» спрашивали, едят ли корейцы блюда из собак
Новичок казанского «Рубина» центральный полузащитник Хван Ин Бём отметил, что в Южной Корее больше не готовят блюда из собак.
«Что касается приготовления блюд из собак, в Корее с такой практикой уже покончено. Лет десять назад эта традиция действительно существовала. Сейчас не верю, что люди делают такое. Например, у меня есть собака. Ну как я могу сделать с ней такое? Правда, не уверен на сто процентов, что такого в Южной Корее больше нет, но это уже не общепринято. Кстати, ребята в «Рубине» меня тоже об этом спросили», — приводит слова Хван Ин Бёма «БИЗНЕС Online».
Напомним, «Рубин» подписал контракт с 23-летним центральным полузащитником «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи на три года. Новичок выбрал 6-й игровой номер.
Хван Ин Бом: я уже чувствую себя как дома в «Рубине»
- 30 августа 2020
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