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Ван Дейк: в прошлом году «Ливерпуль» проиграл по пенальти, а потом стал чемпионом Англии

Ван Дейк: в прошлом году «Ливерпуль» проиграл по пенальти, а потом стал чемпионом Англии
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат матча за Суперкубок Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Это был хороший матч, но мы должны были сыграть лучше и не позволить «Арсеналу» забить. На протяжении всего матча мы выглядели хорошо, доминировали на поле, создавали моменты. Но, в конце концов, серия пенальти — это просто лотерея, в которой случается всякое.

Мы разочарованы, но нам нужно двигаться дальше. В прошлом году мы проиграли по пенальти, но выиграли чемпионат, поэтому нет причин для паники. Конечно, мы были нацелены на победу», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Лондонский «Арсенал» выиграл трофей в 16-й раз в своей истории. Предыдущим обладателем трофея был «Манчестер Сити».

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