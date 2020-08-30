Роберт Левандовски — футболист года в Германии по версии спортивных журналистов

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан футболистом года в Германии. Голосование проводилось изданием Kicker среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов.



Вмего в голосовании приняли участие 526 журналистов. Левандовски набрал 276 голосов. Товарищи польского форварда по клубу Томас Мюллер (54 голоса) и Йозуа Киммих (49) заняли второе и третье места соответственно. В прошедшем сезоне Левандоски в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал 10 результативных передач.

Лучшим тренером был признан наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, набравший 223 голоса. Под руководством Флика мюнхенская «Бавария» выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов в сезоне-2019/2020.