«Краснодар» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 30 августа, состоится матч «Краснодар» – «Ростов». Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе ФК «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).



«Ростов» набрал 9 очков в 5 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (7) — на 10-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).



Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.