«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась вничью со счётом 1:1.



В конце первого тайма, на 43-й минуте матча, счёт открыл нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье. На 59-й минуте ответный гол забил форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов.



Московское «Динамо» набрало 11 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (5) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 6 матчах набравший 14 очков. В следующем туре Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» дома сыграет с казанским «Рубином», а «Уфа» проведёт матч с «Тамбовом». Обе встречи пройдут 12 сентября.