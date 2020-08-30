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«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России

«Уфа» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась вничью со счётом 1:1.

В конце первого тайма, на 43-й минуте матча, счёт открыл нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье. На 59-й минуте ответный гол забил форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов.

Московское «Динамо» набрало 11 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (5) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 6 матчах набравший 14 очков. В следующем туре Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» дома сыграет с казанским «Рубином», а «Уфа» проведёт матч с «Тамбовом». Обе встречи пройдут 12 сентября.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
30 августа 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Н'Жье – 43'   1:1 Жамалетдинов – 59'
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