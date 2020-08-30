Миранчук заплакал во время прощания с болельщиками «Локомотива»

Полузащитник Алексей Миранчук не сдержал слёз во время прощальной речи, обращённой к болельщикам «Локомотива», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

После матча «Локомотив» — «Зенит» (0:0) футболист вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками московской команды. На стадионе сначала включили видеоролик с Миранчуком, а затем футболист сам появился на газоне и произнёс прощальную речь.

Алексей Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сообщалось, что «Аталанта» оформляет трансфер Алексея Миранчука. Стоимость трансфера составляет € 14,5 млн. «Локомотив» также получит определённый процент от будущей сделки по перепродаже Миранчука. Игрок подпишет пятилетний контракт с клубом из Бергамо.



Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России. В нынешнем сезоне РПЛ Миранчук забил 2 гола и сделал результативную передачу в 4 матчах.