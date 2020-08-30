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Медведев: перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Её ещё где-то ткут

Медведев: перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Её ещё где-то ткут
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал игру команды в первых 6 турах чемпионата России.

«Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга не долетела. Отставание в одно очко после шести туров — это не перчатка. Её ещё где-то ткут.

Когда есть возможность и европейский рынок в самом начале работы, это плюс. ЦСКА активно работает на рынке, приобрели хороших легионеров. Думаю, будет интересно», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявлял, что ему «приятно кинуть перчатку» «Зениту».

«Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на 7-м месте.

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