Кикнадзе: у нас 4-5 кандидатур, по которым ведём переговоры. Санти Мина входит в список

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб форварда «Сельты» Санти Мины.

«У нас 4-5 кандидатур, по которым ведём переговоры. Практически все они реальны. Вопрос, с кем мы договоримся. Всё это нападающие высокого уровня. Санти Мина входит в список. Батшуайи? Не буду ничего называть. Сделаем трансфер — с удовольствием всё расскажу», — сказал Кикнадзе в видео на YouTube-канале «Спорт-экспресса».

Сообщалось, что форвард «Сельты» Санти Мина может продолжить карьеру в «Локомотиве». В минувшем сезоне нападающий в 34 матчах Примеры забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мины в € 14,5 млн.