Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кикнадзе: у нас 4-5 кандидатур, по которым ведём переговоры. Санти Мина входит в список

Кикнадзе: у нас 4-5 кандидатур, по которым ведём переговоры. Санти Мина входит в список
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб форварда «Сельты» Санти Мины.

«У нас 4-5 кандидатур, по которым ведём переговоры. Практически все они реальны. Вопрос, с кем мы договоримся. Всё это нападающие высокого уровня. Санти Мина входит в список. Батшуайи? Не буду ничего называть. Сделаем трансфер — с удовольствием всё расскажу», — сказал Кикнадзе в видео на YouTube-канале «Спорт-экспресса».

Сообщалось, что форвард «Сельты» Санти Мина может продолжить карьеру в «Локомотиве». В минувшем сезоне нападающий в 34 матчах Примеры забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мины в € 14,5 млн.

Кикнадзе: с вице-президентом «Барселоны» шутя обсуждали сумму в € 40-45 млн за Миранчука
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020