Евсеев: хорошая игра с «Динамо». Ребята заслужили мини-отпуск

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«Уже дома! Хорошая игра с „Динамо“. Дал команде несколько выходных. Мини-отпуск ребята заслужили. Ну и тренерский штаб, думаю, тоже», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

В конце первого тайма, на 43-й минуте матча, счёт открыл нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье. На 59-й минуте ответный гол забил форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов.



Московское «Динамо» набрало 11 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (5) — на 11-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 6 матчах набравший 14 очков. В следующем туре Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» дома сыграет с казанским «Рубином», а «Уфа» проведёт матч с «Тамбовом». Обе встречи пройдут 12 сентября.