Байрамян: скорее Хасимото на армянском заговорит, чем я на японском

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал последние матчи команды, среди которых ничья с «Краснодаром» (1:1).

«Думаю, результат закономерен. Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, то результат мог бы быть другим. Раз счёт 1:1 — значит каждая команда заслужила по баллу. Все знают нас и разбирают. Мы стараемся показывать свой футбол, прессинговать и идти в атаку с первых минут. У нас это получалось, но подвела реализация. Задача — выйти и постараться забить.



Выиграли две игры, сегодня играли с серьёзным соперником. 7 очков за 3 тура — хороший результат, а место в турнирной таблице на данный момент не имеет значения. Форму набрали неплохую, все это видят. В паузу ещё поработаем, дальше будет лучше.



Начал ли говорить на японском? Да нет, скорее Хасимото на армянском заговорит, чем я на японском», — приводит слова Байрамяна пресс-служба «Ростова».