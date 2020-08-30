Байрамян: скорее Хасимото на армянском заговорит, чем я на японском

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал последние матчи команды, среди которых ничья с «Краснодаром» (1:1).
«Думаю, результат закономерен. Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, то результат мог бы быть другим. Раз счёт 1:1 — значит каждая команда заслужила по баллу. Все знают нас и разбирают. Мы стараемся показывать свой футбол, прессинговать и идти в атаку с первых минут. У нас это получалось, но подвела реализация. Задача — выйти и постараться забить.
Выиграли две игры, сегодня играли с серьёзным соперником. 7 очков за 3 тура — хороший результат, а место в турнирной таблице на данный момент не имеет значения. Форму набрали неплохую, все это видят. В паузу ещё поработаем, дальше будет лучше.
Начал ли говорить на японском? Да нет, скорее Хасимото на армянском заговорит, чем я на японском», — приводит слова Байрамяна пресс-служба «Ростова».
- 30 августа 2020
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