Отец Месси собирается провести переговоры с «Барселоной»

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе Месси собирается встретиться с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу, сообщает Mundo Deportivo.
Как сообщает источник, Бартомеу согласился встретиться с Хорхе Месси в среду, 3 сентября, но будет настаивать на том, что аргентинский форвард должен остаться в клубе. Хорхе в свою очередь хочет донести до руководства клуба, что его сын предпочитает уйти, так как он измучен неудачами в Лиге чемпионов, особенно после унизительного поражения 2:8 в матче с «Баварией», и что в 33 года он хочет искать новый проект, в котором по его мнению будет больше возможностей для победы в Европе, чем у «Барселоны» с Рональдом Куманом.
Напомним, Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что «Манчестер Сити» является главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста. 30 августа, Месси не прибыл на прохождение медицинского осмотра перед возобновлением тренировок.
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