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Агент: Тьяго Силва отказался продлить контракт с «ПСЖ», это было бы унизительно

Агент: Тьяго Силва отказался продлить контракт с «ПСЖ», это было бы унизительно
Футбол / Франция 0

Пауло Тониетто, агент защитника Тьяго Силвы, сообщил, что «ПСЖ» предлагал футболисту продлить контракт.

«Он уже не надеялся остаться в «ПСЖ», потому что два месяца назад Леонардо сказал ему, что не хочет продлевать его. Но в прошлый вторник Леонардо позвонил Тьяго и сообщил, что клуб может продлить с ним контракт на год. Однако, у Тьяго уже был согласован с «Челси», он не мог от него отступиться. Спортивный директор, который говорит игроку, что он больше не рассчитывает на него, а спустя два месяца, хочет продлить срок контракта, как это принять? Тьяго не понимал, как он мог принять предложение Леонардо, учитывая то, что он сказал ему двумя месяцами ранее. Это было бы унизительно», — приводит слова Тониетто PSGtalk.

27 августа, «Пари Сен-Жермен» официально объявил об уходе Тьяго Силвы по окончании контракта. На следующий день «Челси» объявил о подписании контракта с защитником.

35-летний защитник перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера бразильского футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 21 матче чемпионата Франции и результативными действиями не отметился.

«Челси» объявил о переходе Тьяго Силвы
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