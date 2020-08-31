Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мерсон: Месси уже не лучший игрок в мире. Подписывать его за такие деньги — огромный риск

Мерсон: Месси уже не лучший игрок в мире. Подписывать его за такие деньги — огромный риск
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон поделился мнением об аргентинском нападающем «Барселоны» Лионеле Месси, который намерен покинуть каталонский клуб.

«Лионель Месси больше не лучший игрок в мире. Стоит ли платить € 500 млн, чтобы посмотреть на закат его карьеры? Не поймите меня неправильно, Месси был величайшим игроком на планете, но времена меняются. Подписывать его сейчас за такие деньги — огромный риск. Его лучшие дни прошли.

Если он серьёзно хочет проверить себя в другой лиге — это хорошо. Но тогда ему следует пойти на значительное понижение зарплаты. Он уже один из самых богатых спортсменов в мире, ему не нужны деньги», — написал Мерсон в своей колонке на Daily Star.

Источник: «Манчестер Сити» предложил Месси € 500 млн за 5 лет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020