Мерсон: Месси уже не лучший игрок в мире. Подписывать его за такие деньги — огромный риск
Бывший игрок «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон поделился мнением об аргентинском нападающем «Барселоны» Лионеле Месси, который намерен покинуть каталонский клуб.
«Лионель Месси больше не лучший игрок в мире. Стоит ли платить € 500 млн, чтобы посмотреть на закат его карьеры? Не поймите меня неправильно, Месси был величайшим игроком на планете, но времена меняются. Подписывать его сейчас за такие деньги — огромный риск. Его лучшие дни прошли.
Если он серьёзно хочет проверить себя в другой лиге — это хорошо. Но тогда ему следует пойти на значительное понижение зарплаты. Он уже один из самых богатых спортсменов в мире, ему не нужны деньги», — написал Мерсон в своей колонке на Daily Star.
Источник: «Манчестер Сити» предложил Месси € 500 млн за 5 лет
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