Артуро Видаль: друзьями с Браво мы больше никогда не станем

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал об отношениях с соотечественником Клаудио Браво, который накануне подписал контракт с «Бетисом».
«Я уважаю коллег. Когда мы побеждаем — все друзья, но когда терпим поражение, у некоторых людей дружба куда-то испаряется. Я этого не понимаю.
Друзьями мы больше никогда не станем, но за сборную будем играть вместе без проблем. Мы сделаем для этого всё возможное. В футболе не все дружат", — сказал Видаль в видео YouTube-канала Daniel Habif.
Видаль и Браво поссорились после поражения в матче с Бразилией (0:3) в отборочном цикле к чемпионату мира-2018. После того матча в 2017 году, жена Браво обвинила некоторых игроков сборной, в том числе и Видаля, в том, что они весело проводили время, а не готовились к матчу.
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