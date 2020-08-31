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Артуро Видаль: друзьями с Браво мы больше никогда не станем

Артуро Видаль: друзьями с Браво мы больше никогда не станем
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал об отношениях с соотечественником Клаудио Браво, который накануне подписал контракт с «Бетисом».

«Я уважаю коллег. Когда мы побеждаем — все друзья, но когда терпим поражение, у некоторых людей дружба куда-то испаряется. Я этого не понимаю.

Друзьями мы больше никогда не станем, но за сборную будем играть вместе без проблем. Мы сделаем для этого всё возможное. В футболе не все дружат", — сказал Видаль в видео YouTube-канала Daniel Habif.

Видаль и Браво поссорились после поражения в матче с Бразилией (0:3) в отборочном цикле к чемпионату мира-2018. После того матча в 2017 году, жена Браво обвинила некоторых игроков сборной, в том числе и Видаля, в том, что они весело проводили время, а не готовились к матчу.

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