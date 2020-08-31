«Ливерпуль» готов заплатить € 20 млн за Тьяго Алькантару, «Бавария» хочет € 30 млн

«Бавария» не планирует продавать полузащитника Тьяго Алькантару дешевле, чем за € 30 млн, «Ливерпуль» готов заплатить на € 10 млн меньше, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".
Сообщалось, что мерсисайдцы планировали подписать Тьяго бесплатно. На трансфере футболиста настаивает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Бавария» уже ищет замену хавбеку и проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Марсело Брозовичу.
Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне Тьяго принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча, а мюнхенская команда в очередной раз завоевала чемпионский титул. Действующий контракт Тьяго с мюнхенским клубом рассчитан до 2021 года.
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