«Ливерпуль» планирует потратить средства с продажи Вейналдума на трансфер Алькантары

«Ливерпуль» намерен расстаться с полузащитником Жоржиньо Вейналдумом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, клуб планирует продать игрока «Барселоне» в нынешнее трансферное окно, иначе Вейналдум может покинуть клуб бесплатно по окончании контракта, действительного до лета 2021 года. Сообщается, что вырученные средства пойдут на трансфер полузащитника мюнхенской «Баварии» Тьяго Альканатары.

Сообщалось, что в услугах Жоржиньо лично заинтересован новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.

Тьяго Алькантара — воспитанник «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне Тьяго принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча, а мюнхенская команда в очередной раз завоевала чемпионский титул.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что Алькантара хочет покинуть клуб.