А. Кержаков: Кокорин — номер один среди российских нападающих

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков выразил мнение о форварде «Спартака» Александре Кокорине.

«Относительно Кокорина моё мнение не изменилось. По совокупности футбольных качеств Александр — номер один среди российских нападающих. Скорость, техника, игровое мышление — всё при нём. Хотелось бы, чтобы он наконец реализовал свой потенциал», — цитирует Кержакова «Спорт уик-энд».

Напомним, 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне выступал за «Сочи» на правах аренды. Принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и одной результативной передачи.