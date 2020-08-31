Седрик Гогуа: у меня не было шансов в ЦСКА
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, перешедший в волгоградский «Ротор» на правах аренды, оценил возможность возвращения в московский клуб.
«Ещё один шанс? Когда я только начинал играть в ЦСКА, получил травму. Потом я не выходил в стартовом составе. О каких шансах может идти речь? Их не было.
Были ли у меня проблемы с Гончаренко? Никогда. Можете спросить его, но у меня не было», — приводит слова Гогуа «Спорт-экспресс».
Напомним, что ЦСКА приобрёл Гогуа у «Тамбова» в ходе минувшего сезона. До этого ивуарийский защитник выступал за сербский «Партизан» и финский СИК.
«Ротор», набрав 2 очка в 6 матчах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА (10) расположился на пятой строчке.
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