Седрик Гогуа: у меня не было шансов в ЦСКА

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, перешедший в волгоградский «Ротор» на правах аренды, оценил возможность возвращения в московский клуб.

«Ещё один шанс? Когда я только начинал играть в ЦСКА, получил травму. Потом я не выходил в стартовом составе. О каких шансах может идти речь? Их не было.



Были ли у меня проблемы с Гончаренко? Никогда. Можете спросить его, но у меня не было», — приводит слова Гогуа «Спорт-экспресс».

Напомним, что ЦСКА приобрёл Гогуа у «Тамбова» в ходе минувшего сезона. До этого ивуарийский защитник выступал за сербский «Партизан» и финский СИК.

«Ротор», набрав 2 очка в 6 матчах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА (10) расположился на пятой строчке.