«Наполи» хочет € 70 млн за Кулибали. Он попросит снизить цену ради перехода в «Ман Сити»

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает ESPN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, неаполитанский клуб планирует выручить с продажи футболиста € 70 млн, однако «горожане» считают её завышенной. Сообщается, что футболист планирует лично попросить руководство о снижении цены ради переезда в Англию.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал с Кулибали пятилетний контракт с зарплатой € 10 млн в год. В чемпионате Италии сезона-2019/2020 Кулибали провёл за «Наполи» 25 матчей, в которых получил 7 жёлтых карточек. Кулибали перешёл в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году, контракт защитника с клубом действителен до лета 2023 года.