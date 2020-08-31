Соболев — о ситуации с Дзюбой: вопрос закрыт, всё хорошо

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал конфликт с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Как говорил Артём, историю сильно раздули. У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски всё обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт. Всё хорошо», — цитирует Соболева пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

25 августа был объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. Изначально Александр Соболев не получил вызова из-за конфликта с Артёмом Дзюбой. После этого форвард «Спартака» позвонил нападающему «Зенита». Затем Соболев получил приглашение от Черчесова, так как нападающий Евгений Луценко, который был вызван изначально, получил повреждение.