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Орлов: у нас были выдающиеся вратари, а сейчас Гильерме. Я поговорю с Черчесовым

Орлов: у нас были выдающиеся вратари, а сейчас Гильерме. Я поговорю с Черчесовым
Футбол / Сборная России 0

Комментатор Геннадий Орлов высказался о голкипере «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.

«Я спросил у Симоняна о вратаре сборной России Гильерме. У нас была школа советских и российских вратарей, были Яшин, Хомич, Котрикадзе, Дасаев и так далее. Было много замечательных, выдающихся вратарей. А сейчас играет Гильерме, бывший бразилец, который натурализовался. Но ведь что такое сборная? Клуб — да, это коммерческое предприятие, заработок денег, и там могут играть любые футболисты. А когда играет сборная, то это отражение развития спорта в нашей стране.

Никита Палыч говорит, что моё рассуждение логично. У нас сейчас есть вратари: Максименко, Сафонов… Ну надо же наигрывать молодых, как когда-то начали ставить Акинфеева. Я всё это расскажу Черчесову, чтобы он проникся. Клуб — это коммерция, а сборная — развитие спорта в стране», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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