Фёдор Чалов покинул расположение молодёжной сборной России
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов покинул расположение молодёжной сборной России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Причиной отъезда форварда стали вновь появившиеся проблемы с коленным суставом, которые хоть и не представляют серьёзной угрозы, но требуют нескольких дней реабилитационного лечения и дополнительного обследования. В связи с этим участие Чалова в ближайших матчах молодёжной сборной исключено.
Напомним, молодёжная сборная России сыграет с национальной командой Болгарии в Химках 4 сентября. 8 сентября подопечные Михаила Галактионова встретятся со сборной Польши.
В нынешнем сезоне Чалов в трёх матчах Российской Премьер-Лиги отдал 1 результативную передачу.
- 31 августа 2020
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