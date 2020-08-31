Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов покинул расположение молодёжной сборной России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Причиной отъезда форварда стали вновь появившиеся проблемы с коленным суставом, которые хоть и не представляют серьёзной угрозы, но требуют нескольких дней реабилитационного лечения и дополнительного обследования. В связи с этим участие Чалова в ближайших матчах молодёжной сборной исключено.

Напомним, молодёжная сборная России сыграет с национальной командой Болгарии в Химках 4 сентября. 8 сентября подопечные Михаила Галактионова встретятся со сборной Польши.

В нынешнем сезоне Чалов в трёх матчах Российской Премьер-Лиги отдал 1 результативную передачу.