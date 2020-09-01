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19 игроков «Бока Хуниорс» заразились коронавирусом

19 игроков «Бока Хуниорс» заразились коронавирусом
Футбол / Южная Америка 0

Руководство аргентинского клуба «Бока Хуниорс» опубликовало на официальном сайте заявление, в котором объявил о вспышке коронавируса в команде. Сначала не сообщалось о числе заболевших, однако потом стало известно о 19 заразившихся.

«Некоторые игроки пожаловались на симптомы, схожие с теми, которые испытывают заразившиеся COVID-19. На следующий день после жалоб мы провели тестирование, и 19 игроков получили положительные результаты. Вскоре будут проведены повторные тесты», — говорится в заявлении.

17 сентября «Бока» должна принять участие в матче Кубка Либертадорес с клубом «Либертад» из Парагвая, и если клуб из Буэнос-Айреса не сможет выставить полноценный состав на игру, то по регламенту турнира «Боке» будет засчитано техническое поражение.

Давид Сильва заразился коронавирусом
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