19 игроков «Бока Хуниорс» заразились коронавирусом

Руководство аргентинского клуба «Бока Хуниорс» опубликовало на официальном сайте заявление, в котором объявил о вспышке коронавируса в команде. Сначала не сообщалось о числе заболевших, однако потом стало известно о 19 заразившихся.

«Некоторые игроки пожаловались на симптомы, схожие с теми, которые испытывают заразившиеся COVID-19. На следующий день после жалоб мы провели тестирование, и 19 игроков получили положительные результаты. Вскоре будут проведены повторные тесты», — говорится в заявлении.

17 сентября «Бока» должна принять участие в матче Кубка Либертадорес с клубом «Либертад» из Парагвая, и если клуб из Буэнос-Айреса не сможет выставить полноценный состав на игру, то по регламенту турнира «Боке» будет засчитано техническое поражение.