«Шальке-04» интересуется голкипером «Арсенала»

«Шальке-04» заинтересован в услугах аргентинского голкипера лондонского «Арсенала» Дамиана Мартинеса, сообщает Sky Sports.

По данным источника, немецкий клуб рассматривает Мартинеса в качестве замены Александру Нюбелю, который перешёл в мюнхенскую «Баварию» летом в качестве свободного агента.

Мартинес перешёл в молодёжную команду «Арсенала» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2010 года. За основную команду голкипер дебютировал в 2012 году. Контракт Мартинеса с «канонирами» действителен до лета 2022 года.

В минувшем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне, 9 из которых отстоял на ноль, пропустил 24 забитых мяча и получил 2 жёлтые карточки.