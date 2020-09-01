Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шальке-04» интересуется голкипером «Арсенала»

«Шальке-04» интересуется голкипером «Арсенала»
Футбол / РПЛ 0

«Шальке-04» заинтересован в услугах аргентинского голкипера лондонского «Арсенала» Дамиана Мартинеса, сообщает Sky Sports.

По данным источника, немецкий клуб рассматривает Мартинеса в качестве замены Александру Нюбелю, который перешёл в мюнхенскую «Баварию» летом в качестве свободного агента.

Мартинес перешёл в молодёжную команду «Арсенала» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2010 года. За основную команду голкипер дебютировал в 2012 году. Контракт Мартинеса с «канонирами» действителен до лета 2022 года.

В минувшем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне, 9 из которых отстоял на ноль, пропустил 24 забитых мяча и получил 2 жёлтые карточки.

«Фиорентина» опережает «Рому» в борьбе за хавбека «Арсенала» Торрейру
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020