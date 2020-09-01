Златан Ибрагимович: в новом сезоне «Милан» должен выиграть трофей

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от сезона-2020/2021.

«Милан» должен продолжить играть так, как в конце прошлого сезона. Мы должны играть с достоинством и уверенностью, помня о том, что надеть футболку «Милана» — это не только большая честь, но и серьёзное давление. Вся команда хорошо справилась и поняла, чего стоят победы. Сейчас мы должны усердно работать с первого дня. Не стоит забывать, что пока мы ничего не выиграли. Я всегда держу это в голове. В новом сезоне мы должны это сделать", — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

В минувшем сезоне «Милан» занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии и вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. 17 сентября «россонери» предстоит встреча с «Шемрок Роверс».