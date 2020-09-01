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«Стадион „Зенита“ — центр силы города». Артём Дзюба — о любимых местах в Санкт-Петербурге

«Стадион „Зенита“ — центр силы города». Артём Дзюба — о любимых местах в Санкт-Петербурге
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о любимых местах в Санкт-Петербурге.

«Стадион, на котором выступает „Зенит“, на котором играла сборная России во время чемпионата мира 2018 года, это центр силы города. На трибунах этой арены удивительная атмосфера, сама она очень современная, не просто так многие называют её самой удобной и красивой в мире. И ты это понимаешь не только когда играешь, но даже когда проезжаешь мимо. Безумная красота. Для меня это знаковое место, ведь, выступая на этой арене, я впервые стал чемпионом России. Наша сборная, выступая в том числе и на этой арене, добилась лучшего результата на чемпионате мира», — приводит слова Дзюбы Welcome 2020.

Помимо «Газпром Арены», Дзюба отметил Исаакиевский собор, Центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове и парк развлечений «Диво Остров».

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