Неймар помогает «ПСЖ» приобрести Суареса

«Пари Сен-Жермен» работает над трансфером нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, сообщает журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, парижане уже связались с 33-летним уругвайским футболистом. Отмечается, что активное участие в переговорах принимает форвард «ПСЖ» Неймар. Парижский клуб готов предложить Суаресу зарплату в размере € 20 млн в год. Ранее стало известно, что в услугах Суареса также заинтересован туринский «Ювентус».



Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.

«Ювентус» не планирует платить Суаресу больше € 10 млн в год