Ф. де Йонг: в «Барселоне» царит хаос. Уход Месси станет огромным ударом для клуба

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о возможном уходе из команды нападающего Лионеля Месси.
«В „Барселоне“ царит хаос. Не говорил с Месси об уходе, поэтому не знаю ситуацию целиком. Если он уйдёт, это станет огромным ударом для команды и клуба. Когда вернусь после международных матчей, узнаю, что произошло в клубе. Конечно, буду следить за тем, что творится. Даже если не захочу следить, мне всё равно придётся. Месси всё ещё остаётся в командном чате. Но у нас не настолько близкие отношения, чтобы я звонил ему и спрашивал как дела.
Мой первый сезон в «Барселоне»? Ни чемпионства, ни успеха в Лиге чемпионов, уволили двух тренеров… Но в отпуске стараюсь не думать об этом", — приводит слова де Йонга Voetbalprimeur со ссылкой на FOX Sports.
- 1 сентября 2020
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