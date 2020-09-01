Ф. де Йонг: в «Барселоне» царит хаос. Уход Месси станет огромным ударом для клуба

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о возможном уходе из команды нападающего Лионеля Месси.

«В „Барселоне“ царит хаос. Не говорил с Месси об уходе, поэтому не знаю ситуацию целиком. Если он уйдёт, это станет огромным ударом для команды и клуба. Когда вернусь после международных матчей, узнаю, что произошло в клубе. Конечно, буду следить за тем, что творится. Даже если не захочу следить, мне всё равно придётся. Месси всё ещё остаётся в командном чате. Но у нас не настолько близкие отношения, чтобы я звонил ему и спрашивал как дела.

Мой первый сезон в «Барселоне»? Ни чемпионства, ни успеха в Лиге чемпионов, уволили двух тренеров… Но в отпуске стараюсь не думать об этом", — приводит слова де Йонга Voetbalprimeur со ссылкой на FOX Sports.