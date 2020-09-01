Гвардиола посоветовал Месси остаться и завершить карьеру в «Барселоне»

Переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити» может не состояться, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, руководство «Манчестер Сити» проанализировало экономическую составляющую сделки и пришло к выводу, что не готово выплатить огромную сумму за трансфер Месси, а также запрашиваемую игроком зарплату. «Горожане» готовы подписать Лионеля только в качестве свободного агента. Сообщается, что в связи с этим главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола, который недавно вернулся в Манчестер из Барселоны, посоветовал аргентинцу остаться в каталонском клубе и завершить там карьеру.
Напомним, Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.
- 1 сентября 2020
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