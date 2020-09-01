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Источник: игрок «Шахтёра», которым интересовался «Локомотив», согласился перейти в «Лидс»

Источник: игрок «Шахтёра», которым интересовался «Локомотив», согласился перейти в «Лидс»
Футбол / РПЛ 0

Защитник донецкого «Шахтёра» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.net.

По информации источника, 24-летний футболист дал согласие на переход в «Лидс Юнайтед». Сообщалось, что в услугах Матвиенко заинтересованы московский «Локомотив», «Вест Хэм Юнайтед» и «Наполи». Отмечалось, что «Шахтёр» хочет получить за защитника € 15 млн.

Николай Матвиенко — воспитанник донецкого «Шахтёра». С марта 2017 года защитник вызывается в национальную команду Украины, за которую провёл 26 матчей. В минувшем сезоне футболист принял участие в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки.

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