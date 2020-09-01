Обляков: есть кому заменить Чалова в молодёжной сборной России

Полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России Иван Обляков поделился ожиданиями от матчей отборочного раунда чемпионата Европы 2021 года с национальными командами Болгарии и Польши.
«Матчи были тяжёлыми. На выезде в матче с Болгарией забили чистый мяч, который не засчитали. У болгар хорошая команда, играют от обороны. У нас было много моментов, но, к сожалению, мы их не реализовали. С поляками тоже была тяжёлая встреча. Результативная ничья, причём мы сравняли счёт в концовке. Встреча получилась интересной — могли как проиграть, так и выиграть.
Когда играем дома, без болельщиков тяжело. А на выезде это может быть плюсом, потому что поляков на выезде гнали бы вперёд местные болельщики. В целом ничего страшного, мы уже привыкли к такому формату проведения матчей. По некоторым ребятам соскучился. В команде хорошая обстановка, занимаемся в рабочем режиме. Все друг друга знают, хорошо общаемся, коллектив отличный.
Федя Чалов — лидер нашей сборной, забивает много мячей. Но ничего страшного, это футбол. У нас есть кому его заменить, будем стараться выиграть и без него», — приводит слова Облякова сайт РФС.
- 1 сентября 2020
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