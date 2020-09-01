Ловрен прифотошопил себя к семейному фото Салаха
Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен подшутил над другом — египетским нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Хорват прифотошопил себя к семейной фотографии форварда мерсисайдцев.
«Всегда рядом с моей семьей», — написал Ловрен в своём «твиттере».
Ловрен перешёл в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2023 года.
«Зенит», в шести турах набрав 13 очков, занимает второе место в Российской Премьер-Лиге.
Ловрен: специально ударил Рамоса, ведь он травмировал моего друга Салаха
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