Ловрен прифотошопил себя к семейному фото Салаха

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен подшутил над другом — египетским нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Хорват прифотошопил себя к семейной фотографии форварда мерсисайдцев.

«Всегда рядом с моей семьей», — написал Ловрен в своём «твиттере».

Ловрен перешёл в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2023 года.

«Зенит», в шести турах набрав 13 очков, занимает второе место в Российской Премьер-Лиге.