Зидан: когда выйду на пенсию, смогу рассказывать, что тренировал Роналду, Бэйла, Модрича

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что его восхищает отношение к работе полузащитника Тони Крооса.

«Когда только возглавил «Реал», представьте себе, был счастлив стать тренером Крооса. Когда выйду на пенсию, смогу рассказывать, что тренировал Роналду, Бэйла, Модрича… Но также буду говорить, что тренировал Крооса. Восхищаюсь тем, как он тренируется, насколько он профессионален. Говорить о нём — значит говорить о ком-то выдающемся», — приводит слова Зидана TyC Sports со ссылкой на Real France.

В минувшем сезоне «Реал» под руководством специалиста в 34-й раз в истории стал чемпионом Испании. В Лиге чемпионов «Королевский клуб» дошёл до 1/8 финала, где проиграл «Манчестер Сити».