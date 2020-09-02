«Фрайбург» арендует Гуса Тиля на два года

Голландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль перейдёт в немецкий «Фрайбург» на правах аренды, рассчитанной на два года, утверждает NOS.nl.

Футболист уже отправился в Германию. Для завершения сделки хавбек должен пройти медицинское обследование в немецком клубе.

Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Хавбек стал самым дорогостоящим трансфером в истории красно-белых. Московский клуб заплатил за игрока € 16 млн. В нынешнем сезоне 22-летний Тиль принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.