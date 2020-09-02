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Пропустивший больше года Асенсио получил травму на тренировке сборной

Пропустивший больше года Асенсио получил травму на тренировке сборной
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил травму, находясь в расположении сборной Испании, сообщает Marca.

После того, как игрок почувствовал дискомфорт в коленном суставе, он прошёл магнитно-резонансную томографию, которая помогла выявить отёк. Асенсио потребуется несколько дней для восстановления, поэтому он покинул сборную Испании, которая готовится к матчам Лиги наций с Германией (3 сентября) и Украиной (6 сентября).

Из-за повреждения крестообразной связки Асенсио почти год оставался без футбола. В чемпионате Испании сезона-2019/2020, в котором «Реал» завоевал золотые медали, Асенсио провёл за мадридцев 9 матчей и забил в них 3 мяча. Все игры полузащитник провёл после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

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