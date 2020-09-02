Кай Хаверц прошёл медосмотр для «Челси»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц стал ещё ближе к переходу в лондонский «Челси».



Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», 21-летний немецкий футболист прошёл медицинский осмотр для синих. Обследование состоялось 30 августа в Лондоне. Его результаты не уточняются.



Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Байеру» за Хаверца € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов. Утверждалось, что клубам осталось лишь уладить вопросы по документам.



Хаверц выступает в составе основной команды «Байера» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. С 2018 года футболист вызывается в сборную Германии.

Хаверц подпишет с «Челси» пятилетний контракт с зарплатой € 8 млн в год плюс бонусы