Кай Хаверц прошёл медосмотр для «Челси»
Полузащитник «Байера» Кай Хаверц стал ещё ближе к переходу в лондонский «Челси».
Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», 21-летний немецкий футболист прошёл медицинский осмотр для синих. Обследование состоялось 30 августа в Лондоне. Его результаты не уточняются.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Байеру» за Хаверца € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов. Утверждалось, что клубам осталось лишь уладить вопросы по документам.
Хаверц выступает в составе основной команды «Байера» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. С 2018 года футболист вызывается в сборную Германии.
Хаверц подпишет с «Челси» пятилетний контракт с зарплатой € 8 млн в год плюс бонусы
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