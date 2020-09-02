Бранко Йовичич подписал контракт с «Уралом»
Сербский защитник клуба «Црвена Звезда» Бранко Йовичич пополнил ряды «Урала».
«Добродошли у Јекатеринбург, Бранко!» — поприветствовали игрока представители команды из Екатеринбурга в своём «твиттере».
Бранко Йовичич уже выступал в Российской Премьер-Лиге с 2014 по 2017 год, защищая цвета пермского «Амкара». 27-летний защитник провёл 58 матчей и забил 4 мяча. Стоимость перехода в «Урал» составила € 300 тыс. Соглашение с клубом из Екатеринбурга рассчитано до конца сезона-2022/2023.
«Урал» с шестью очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче команда сыграет с «Химками». Встреча стартует 12 сентября в 16:00 (мск) на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге.
Агент: Бранко Йовичич подпишет с «Уралом» трёхлетний контракт
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