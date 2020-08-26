Агент: Бранко Йовичич подпишет с «Уралом» трёхлетний контракт

Раде Дудич, агент полузащитника белградской «Црвены Звезды» Бранко Йовичича, сообщил, что его подопечный перейдёт в екатеринбургский «Урал».



«Контракт с Бранко и «Уралом» согласован, он будет на три года. Всё, что осталось, это прилететь в Россию. Думаю, что это произойдёт в пятницу или субботу», — приводит слова Дудича Sport24.

Ранее сообщалось, что российский клуб готов заплатить за Йовичича € 300 тыс. «Урал» подготовил для футболиста контракт с зарплатой более € 400 тыс. за сезон. Это на € 100 тыс. больше, чем он получает в «Црвене Звезде».

Сербский хавбек хорошо знаком с чемпионатом России. Он три года выступал за пермский «Амкар» (с 2014 по 2015 год на правах аренды из австрийского клуба ЛАСК, с 2015 по 2017-й — на постоянной основе). Оттуда он перебрался на родину.