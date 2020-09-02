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Дмитрий Комбаров: насколько знаю, меня просматривала «Бавария»

Дмитрий Комбаров: насколько знаю, меня просматривала «Бавария»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал об интересе со стороны европейских клубов во времена выступления за московский «Спартак».

«Мне лично не приходили предложения из Европы. Но агент говорил, что приходили. Мы рассматривали их, но выбор всегда падал на «Спартак». Насколько я знаю, просматривала даже «Бавария», итальянские какие-то клубы. Но мне лично не звонили. Всё через агента. Это 2012-2013 года», — сказал Комбаров в ролике на канале oSporte TV в YouTube.

Комбаров перешёл в «Крылья Советов» прошлым летом на правах свободного агента из «Спартака», цвета которого защищал с 2010 года. До трансфера в стан красно-белых Дмитрий пять лет играл за «Динамо». В сборную России 33-летний футболист вызывался с 2012 по 2018 год.

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