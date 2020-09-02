Отец Месси: Лео будет трудно остаться в «Барселоне»
Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, дал комментарий журналистам по прибытии в Каталонию.
«Лео будет трудно остаться в «Барселоне», — сказал отец футболиста в ролике, опубликованном в «твиттере» El Chiringuito TV.
Ранее сообщалось, что в Барселону Хорхе Месси прибыл для встречи с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.
Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен вообще покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на 33-летнего форварда считается «Манчестер Сити».
Испанский журналист: Месси совершает величайшее предательство в истории футбола
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