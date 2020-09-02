Испанский журналист: Месси совершает величайшее предательство в истории футбола

Испанский журналист Эду Агирре раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси за желание покинуть «Барселону».

«Для меня Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Месси бросает «Барселону», бежит с тонущего корабля. Он не должен уходить сейчас. Болельщики «Барселоны» этого не заслуживают», — приводит слова Агирре Marca.

Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен вообще покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на Месси считается «Манчестер Сити».