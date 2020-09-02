Испанский журналист: Месси совершает величайшее предательство в истории футбола
Испанский журналист Эду Агирре раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси за желание покинуть «Барселону».
«Для меня Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Месси бросает «Барселону», бежит с тонущего корабля. Он не должен уходить сейчас. Болельщики «Барселоны» этого не заслуживают», — приводит слова Агирре Marca.
Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен вообще покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на Месси считается «Манчестер Сити».
Источник: Месси согласовал контракт с «Манчестер Сити» на сумму € 700 млн
- 2 сентября 2020
-
07:26
-
05:57
-
04:52
-
03:52
-
02:59
-
01:46
-
00:50
-
00:42
-
00:30
-
00:27
-
00:16
-
00:06
-
00:05
- 1 сентября 2020
-
23:59
-
23:54
-
23:51
-
23:42
-
23:23
-
23:15
-
22:51
-
22:42
-
22:40
-
22:14
-
22:00
-
21:54
-
21:36
-
21:34
-
21:26
-
21:16
-
21:05
-
20:51
-
20:40
-
20:30
-
20:08
-
20:05
Партнерский контент