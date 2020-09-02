Председатель попечительского совета «Уфы» Мурзагулов оштрафован за слова о судействе
В эти минуты проходит заседание комитета по этике Российского футбольного союза. Члены департамента оценили слова председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова о судействе в российском футболе. Как стало известно «Чемпионату», функционер оштрафован на 150 тысяч рублей.
После матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1) Ростислав Мурзагулов раскритиковал главного судью встречи Михаила Вилкова и потребовал проверить его на детекторе лжи. Кроме того, председатель попечительского совета заявил о возможном снятии «Уфы» с чемпионата.
В конце первого тайма «Уфа» осталась вдесятером, красную карточку получил полузащитник Вячеслав Кротов. Михаил Вилков удалил игрока после просмотра видеоповтора.
«Уфа» требует проверить Вилкова на полиграфе. Клуб грозит сняться с чемпионата
- 2 сентября 2020
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