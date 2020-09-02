Магомед Оздоев рассказал о предстоящих матчах сборной России в Лиге наций

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал предстоящие игры национальной команды в Лиге наций.



«Тактически разбираем соперника почти каждый день. Нам максимально всё показывают, чтобы нам было легко играть. Рассказывают, как нам надо играть и как будет играть соперник.



Ещё раз поздравляю Станислава Саламовича с днём рождения, перед тренировкой тоже поздравили. Для нас самое главное — победить завтра, это будет лучшим подарком — набрать три очка.



Без болельщиков играть тяжело. Это официальные игры. Когда тебя поддерживают и несут вперёд на руках, то это совсем другое настроение. Это будет тяжело.



Давно не собирались. Очень приятно собраться в сборной всем вместе. На поле во время РПЛ мы встречались. Но защищать честь страны и сборной — очень приятно. Встретиться с парнями, спустя столько времени, здорово», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией