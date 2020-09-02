Валерий Масалитин назначен спортивным директором «Салюта»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин назначен на пост спортивного директора ФК «Салют» Белгород, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



«Перед командой поставлена цель — побеждать в каждом матче. А моя как спортивного директора первоочередная задача — вернуть болельщиков на стадион. Когда я в 2001-м заканчивал играть в Белгороде, на стадион по шесть тысяч ходило, люди в проходах сидели, а сейчас дай бог, если тысяча соберётся. Хочется изменить ситуацию, заново увлечь родной город футболом», — рассказал Масалитин.



Валерий Масалитин родился в Белгороде, «Салют» стал его первым профессиональным клубом. Форвард единственный в СССР и России забивал за один матч три, четыре и пять мячей. Последним клубом игрока стал грозненский «Терек», а в 2002 году Масалитин завершил профессиональную карьеру.



За четыре тура в ПФЛ (зона Центр) «Салют» набрал 10 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. Главным тренером команды из Белгорода является ещё один бывший футболист ЦСКА, чемпион СССР и серебряный призёр СССР и России Олег Сергеев.

Гендиректор белгородского «Салюта» хочет отдать клуб болельщикам