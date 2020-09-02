Председатель попечительского совета «Уфы» Мурзагулов отреагировал на штраф от РФС

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов отреагировал на штраф, который получил от Российского футбольного союза за слова о судействе.



«Конечно, решение оспаривать я не собираюсь. Что я могу возразить, если с точки зрения буквы закона есть такое право у футбольных властей. Наверное, я тогда высказался слишком резко и громко. Мне надо смотреть в глаза игрокам, которые доверили мне своё здоровье и карьеру, главе республике, который доверил работу, инвесторам, которые спрашивают: «Почему ваших бьют, а вы не бьёте».



Если кто-то думает, что руководить футболом в регионах это великое счастье, то это не так. Мы выживаем с огромным трудом. Наступает, наверное, самый тяжёлый год за последнее время. Не знаю, откуда мои коллеги берут деньги, но у нас с этим большие проблемы. Мы не имеем права требовать с них то, что было раньше.



Спорт высоких достижений даёт возможность отвлечься, развлекает людей. Если мы хотим, чтобы это сохранялось, надо навести порядок и в судействе, которого нет. Болельщиков не обманешь, они разочаровываются и перестают ходить на стадион. К чему мы придём? Будет чемпионат двух городов. Давайте позаботимся о том, чтобы спорт высоких достижений остался в регионах. Нельзя же жить только в Москве и Питере», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Председатель попечительского совета «Уфы» Мурзагулов оштрафован за слова о судействе