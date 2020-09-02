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«Крылья Советов» продали Пруцева в «Сочи». Месяц назад он был куплен у «Чертаново»

«Крылья Советов» продали Пруцева в «Сочи». Месяц назад он был куплен у «Чертаново»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев продолжит карьеру в «Сочи», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Сочинцы активировали опцию выкупа, прописанную в контракте 20-летнего футболиста, и выплатят за него сумму отступных. Сегодня, 2 сентября, Данил провёл последнюю тренировку с самарской командой.

В «Крылья Советов» Пруцев перешёл из «Чертаново» всего месяц назад, 31 июля. Вместе с ним клуб пополнили ещё шестеро представителей московской команды.

«Несмотря на то что я провёл в «Крыльях» не так много времени, отмечу, что в Самаре у нас за короткий срок сложился хороший коллектив. «Крылья Советов» – большой клуб, здесь есть все условия для того, чтобы решать серьёзные задачи. Хочу пожелать команде удачи и возвращения в РПЛ по окончании этого сезона. Я принял решение продолжить свою карьеру в «Сочи», в своём родном Краснодарском крае. Это мой выбор, и я благодарен «Крыльям» за то, что они пошли мне навстречу», — сказал Пруцев.

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